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Resumen: EPM pide reforzar el ahorro de agua ante bajos caudales y lluvias hasta 30 % por debajo del promedio en Antioquia.

EPM alerta por bajo nivel de agua y pide ahorrar ante posible afectación del servicio

EPM hizo un llamado a fortalecer el ahorro de agua ante la disminución de los caudales en varias fuentes que abastecen algunos sistemas de acueducto del Valle de Aburrá.

La empresa advirtió que las lluvias previstas para los próximos meses podrían mantenerse cerca de un 30% por debajo de los promedios históricos en buena parte de Antioquia.

De acuerdo con el reporte entregado este lunes 24 de agosto, ocho de las 16 fuentes menores utilizadas por EPM para potabilizar y distribuir agua no han logrado recuperar sus niveles debido a las escasas precipitaciones de las últimas semanas.

La situación tiene un impacto especialmente directo en los sistemas que dependen de ríos y quebradas, debido a que estas fuentes no cuentan con la capacidad de almacenamiento de los grandes embalses.

Entre los puntos bajo seguimiento se encuentran los sistemas de Aguas Frías, Barbosa, Caldas, San Antonio de Prado, San Cristóbal y La Cascada.

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Uno de los casos que evidencia la reducción de los caudales es el de la quebrada Doña María, relacionada con el abastecimiento de San Antonio de Prado. Entre mayo y julio, la disponibilidad de agua en esta fuente disminuyó cerca de 23%.

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En la quebrada Santa Elena, que aporta al sistema La Cascada, EPM mantiene desde comienzos de agosto un bombeo continuo desde La Bocaná para respaldar el suministro.

La empresa señaló que el 96% de sus usuarios en el Valle de Aburrá recibe agua de sistemas asociados a los embalses La Fe, Riogrande II y Piedras Blancas, mientras que el 4% restante depende de fuentes menores.

EPM aseguró que mantiene monitoreo permanente y ha implementado medidas operativas para respaldar los sistemas con menor disponibilidad. Sin embargo, advirtió que si las lluvias continúan por debajo de los niveles habituales y los caudales siguen disminuyendo, podrían presentarse interrupciones del servicio de acueducto en algunos sectores.

Por ello, la empresa extendió el llamado al ahorro de agua a hogares, comercios, industrias e instituciones y pidió reportar oportunamente las fugas a través de sus canales oficiales.

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