Medellín impulsa a 47 mujeres cabezas de hogar hacia la autonomía y el emprendimiento

Un grupo de 47 mujeres cabezas de hogar de Medellín inició un nuevo proceso de formación que busca fortalecer su autonomía económica, su bienestar emocional y sus proyectos de vida, gracias a la segunda cohorte del programa Mujeres Tejiendo Hogares, impulsado por la Alcaldía de Medellín a través del Despacho de la Primera Dama.

Las beneficiarias, residentes de los barrios Olaya y La Cruz, participarán en un acompañamiento integral que combina formación técnica, desarrollo personal y fortalecimiento de vínculos familiares, con el objetivo de generar ingresos de manera autónoma y construir entornos protectores para sus hogares.

De acuerdo con la alcaldía, el programa está dirigido a mujeres que, por distintas circunstancias, han tenido dificultades para acceder a oportunidades laborales o educativas, muchas de ellas dedicadas al cuidado de sus hijos y al sostenimiento de sus familias.

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, explicó que la iniciativa busca responder a realidades cotidianas de miles de mujeres en la ciudad. “Queremos brindar herramientas que fortalezcan su ser y, al mismo tiempo, les permitan emprender y generar ingresos desde sus propios hogares”, señaló.

Formación integral y alianzas estratégicas

Durante el proceso, las participantes recibirán formación en habilidades para la vida, acompañamiento emocional para la sanación de heridas y fortalecimiento de lazos familiares, además de espacios para proyectar metas personales y familiares a través de la construcción de un mapa de sueños.

En el componente productivo, las mujeres contarán con formación práctica en cocina, gracias a la alianza con la Fundación Imusa. Asimismo, con el apoyo de Fundación Conconcreto, Fundación Saciar, Fundación Haceb y Tiendas Ara, accederán a módulos en mercadeo, ventas, marketing digital y estrategias comerciales para impulsar sus emprendimientos.

Más que formación, un proyecto de vida

Las mujeres que hacen parte de Mujeres Tejiendo Hogares enfrentan condiciones de vulnerabilidad relacionadas con su situación económica, edad y rol dentro del hogar. Por ello, el programa no solo entrega conocimientos técnicos, sino que promueve la construcción de proyectos de vida sólidos, la independencia económica y el fortalecimiento del tejido familiar y comunitario.

Con esta nueva cohorte, Medellín reafirma su apuesta por el empoderamiento femenino y el cierre de brechas, brindando oportunidades reales para que más mujeres sean protagonistas de su propio desarrollo.

