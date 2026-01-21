Resumen: Miller Cano, condenado a 25 años en Ecuador por hurto calificado, fue capturado en Bogotá tras estar prófugo. Integrante de una red de hurto armado bajo la modalidad de fleteo, su detención se logró gracias a la cooperación entre la Policía Nacional de Colombia e INTERPOL, y quedó a disposición de las autoridades para su extradición.

¡Cayó en Bogotá un fletero internacional! Tenía una condena de 25 años y era buscado por la Interpol

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), fue capturado en Bogotá Miller Cano, requerido por las autoridades de Ecuador por el delito de hurto calificado.

Según información oficial, Cano Mateus formaba parte de una estructura criminal dedicada al hurto armado bajo la modalidad conocida como fleteo, en la que los delincuentes interceptan a sus víctimas para robarles dinero o bienes de manera violenta. El prófugo, quien contaba con una condena de 25 años de prisión en Ecuador, se encontraba prófugo de la justicia y había logrado evadir a las autoridades durante algún tiempo.

La detención se realizó mediante notificación roja de INTERPOL, un mecanismo internacional que permite localizar y retener a personas buscadas en otros países, fortaleciendo la cooperación judicial y policial transnacional.

Las autoridades colombianas destacaron que este operativo demuestra el compromiso de mantener el cerco contra quienes delinquen más allá de las fronteras y enviar un mensaje claro de que la criminalidad internacional no tiene espacio seguro en el país. Tras su captura, Cano Mateus quedó a disposición de las autoridades competentes para los procesos de extradición hacia Ecuador.

Con acciones de este tipo, la Policía Nacional reafirma su papel en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ciudadanos, articulando esfuerzos con organismos internacionales para garantizar justicia y seguridad.