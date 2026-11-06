Red de trata en Medellín: captaban mujeres con falsos empleos para explotarlas sexualmente en España

Resumen: Dos personas fueron judicializadas en Medellín por captar mujeres vulnerables y enviarlas bajo engaños a España para someterlas a explotación sexual.

La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por trata de personas con fines de explotación sexual a la pareja que, según la investigación, engañaba a mujeres, la mayoría de Medellín, con falsas ofertas de empleo en España. Tras las audiencias judiciales, los dos quedaron tras las rejas.

Los señalados son A. Zapata, alias «Zapata», y una mujer conocida como alias «Ana» o «Ana María», capturados en los últimos días en Medellín durante la «Operación Lérida», un trabajo conjunto entre las autoridades de Colombia y de España, con el apoyo de organismos internacionales.

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El engaño comenzaba en un salón de belleza de Medellín

De acuerdo con la Fiscalía, la organización captaba a sus víctimas, mujeres de entre 18 y 30 años, la mayoría de Medellín, en un salón de belleza de la capital antioqueña que funcionaba como fachada comercial del negocio ilegal.

Alias «Ana», señalada como la propietaria del establecimiento, era quien se acercaba a las posibles víctimas. En medio de las labores de belleza identificaba a mujeres que cumplían con determinados estándares físicos, exigidos por quienes se encargarían de su explotación al otro lado del Atlántico, se ganaba su confianza y les presentaba las falsas ofertas de trabajo en el exterior.

Las propuestas sonaban tentadoras: empleos en España como modelos, niñeras, bartenders o damas de compañía, con atractivas sumas de dinero y la promesa de que no habría ningún tipo de contacto sexual. Una de las víctimas contó que a ellas les decían que «el dinero iba 50-50», es decir, que las ganancias se repartirían por partes iguales, y que tendrían opción de descansar.

Alias «Zapata», por su parte, es señalado como el presunto encargado de la financiación y la logística de la estructura. Desde Colombia coordinaba la compra de los tiquetes aéreos, las reservas de hospedaje y el contacto con los enlaces de la red que recibían a las mujeres en territorio español.

De la promesa de empleo a la explotación sexual en España

La realidad que encontraban las mujeres al llegar a Europa era muy distinta. En lugar de los empleos prometidos, eran recibidas por otros integrantes de la organización y llevadas a inmuebles donde les restringían la libertad y les quitaban los pasaportes.

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Según la investigación, allí eran sometidas a explotación sexual con disponibilidad permanente: las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin horarios definidos ni días de descanso. Incluso les limitaban la comunicación con sus familiares y las salidas de los inmuebles.

Cuando alguna intentaba recobrar su libertad, los enlaces de la pareja en España le advertían que tenía una deuda millonaria con la organización, que aumentaba entre más tiempo pasara en su centro de operaciones. Así las obligaban a permanecer cautivas.

Las autoridades han identificado hasta el momento a al menos nueve mujeres que fueron víctimas de esta red de trata, captadas principalmente en Medellín.

Operación Lérida: capturas y millonaria incautación

Las capturas se concretaron durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín, con el acompañamiento en terreno de oficiales de la Policía Nacional de España. En los operativos fueron incautados cerca de $200 millones de pesos, dinero con el que, presuntamente, la organización costeaba el traslado de las víctimas hacia Europa.

El proceso investigativo estuvo a cargo del Grupo Investigativo de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales de la Dijín, con el respaldo de Interpol, el Centro de Tratamiento contra la Trata y el Tráfico de Personas de Ameripol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia y la organización internacional Our Rescue.

Con la pareja tras las rejas, las autoridades intentan ahora dar con los demás integrantes de la red, incluidos quienes recibían y vigilaban a las víctimas en España, para llevarlos ante la justicia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier oferta laboral sospechosa en el exterior. La Policía Nacional mantiene habilitadas la línea de emergencia 123 y la línea gratuita contra la trata de personas 018000 522020.

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