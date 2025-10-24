¡Ellas marcan el ritmo del cambio! Medellín homenajeó a 12 mujeres que dirigen agrupaciones musicales

Resumen: Medellín homenajeó a 12 mujeres directoras de la Red de Músicas por su liderazgo y aporte a la transformación cultural de la ciudad.

En una celebración llena de talento y emoción, Medellín rindió homenaje a 12 mujeres que hoy dirigen agrupaciones musicales de la Red de Músicas de la ciudad, destacando su papel en la transformación cultural y artística de la ciudad.

El reconocimiento se llevó a cabo en el marco del Festival “Medellín para Todas: la fuerza que somos”, dentro de la conmemoración de los 350 años de la capital antioqueña.

Estas mujeres, muchas de ellas formadas dentro de la misma Red, pasaron de ser estudiantes a maestras y directoras. Su trabajo combina talento musical, vocación pedagógica y compromiso comunitario, convirtiéndose en símbolo de equidad y liderazgo femenino en los escenarios culturales.

“La música ha sido un territorio de expresión y libertad. Hoy celebramos a estas 12 mujeres que, con su batuta, le dan ritmo al cambio cultural de Medellín”, expresó Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres.

La Red de Músicas de Medellín, con 29 años de historia, cuenta con 28 sedes en comunas y corregimientos, donde se forman más de 6.000 estudiantes entre niñas, niños, jóvenes y adultos. De estas, 12 escuelas están bajo la dirección de mujeres que hoy inspiran con su ejemplo y su pasión.

Este homenaje reafirma el compromiso de la alcaldía con la equidad de género en la cultura y reconoce el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una Medellín más justa, creativa y diversa.

