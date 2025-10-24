Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Metro de Medellín avanza con trabajos intensos para restablecer el servicio entre Poblado y Aguacatala. Más de 80 personas trabajan en la contingencia.

¡A toda máquina! Así avanzan las obras para restablecer el Metro entre Poblado y Aguacatala

El Metro de Medellín trabaja a toda máquina para restablecer el servicio comercial en el tramo entre Poblado y Aguacatala, afectado por una contingencia registrada días atrás.

Este viernes 24 de octubre, la empresa informó que las labores avanzan sin pausa y con total coordinación entre los equipos técnicos y operativos, con el objetivo de reabrir el paso de los trenes lo antes posible.

Según el reporte oficial, una locomotora con plataforma de carga está siendo utilizada para transportar materiales desde los talleres en Bello hasta el punto donde se atiende la emergencia.

En promedio, se realizan cinco viajes diarios, moviendo hasta 40 toneladas de material por recorrido. Esta operación se desarrolla en medio del funcionamiento normal de la línea A, sin afectar las frecuencias de los trenes.

El llenado de la oquedad en la vía férrea se realiza con materiales seleccionados especialmente por su resistencia y calidad estructural. En la zona trabajan 80 personas entre ingenieros, técnicos y operarios, quienes buscan restablecer la operación completa la próxima semana.

La Alcaldía de Medellín y el Metro recordaron que la afectación se presenta solo en un kilómetro del corredor férreo, mientras que el resto de las 26 estaciones operan con normalidad.

Actualmente, se intervienen 17 puntos críticos en las márgenes del río Medellín, dentro de un plan que supera los $150.000 millones en inversión para reforzar la estabilidad del sistema.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Con estas acciones, el Metro reafirma su compromiso con la seguridad y la movilidad de los usuarios, manteniendo en marcha una operación ejemplar pese a la contingencia.

Más noticias de Medellín