Resumen: La Bancada de Mujeres del Pacto Histórico envió este miércoles una carta al presidente Gustavo Petro solicitando la renuncia de Hollman Morris a la gerencia de RTVC. Las congresistas alegan que las persistentes denuncias de acoso laboral y violencia de género contra el funcionario contradicen los principios de protección a la mujer que defiende el Gobierno Nacional. La solicitud busca "coherencia política" y ocurre en medio de una creciente presión social por garantizar entornos laborales seguros dentro de las entidades públicas.

Mujeres del Pacto Histórico se acordaron que Hollman Morris también tiene denuncias por acoso y piden su salida

En un hecho que sacude las filas del Gobierno, la Bancada de Mujeres del Pacto Histórico hizo pública este miércoles, 25 de marzo, una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que solicitan formalmente la renuncia inmediata de Hollman Morris, actual gerente de RTVC (Sistema de Medios Públicos).

La misiva, firmada por congresistas como María José Pizarro, Mafe Carrascal y Jennifer Pedraza (esta última de la oposición pero en consenso sobre el tema), argumenta que la permanencia de Morris en el cargo es “insostenible” debido a los reiterados cuestionamientos por presunto acoso laboral y violencia de género.

Un llamado a la coherencia política

Las legisladoras enfatizan que el proyecto político del Pacto Histórico se fundamenta en la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción de espacios seguros. Según el documento, las denuncias conocidas en las últimas semanas por parte de trabajadoras de RTVC no pueden ser ignoradas por el Ejecutivo.

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“No podemos permitir que el cambio sea solo una consigna. La coherencia nos obliga a apartar de los cargos de poder a quienes tienen deudas pendientes con la dignidad de las mujeres”, se lee en uno de los apartes más contundentes del texto.

El silencio de la Gerencia

Hasta el momento, Hollman Morris no se ha pronunciado oficialmente sobre esta petición directa de sus copartidarias. Por su parte, la Casa de Nariño tampoco ha emitido un comunicado confirmando si el presidente Petro aceptará la sugerencia de su bancada o si mantendrá el respaldo al funcionario, quien ha sido un aliado cercano del mandatario por años.

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