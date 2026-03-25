Resumen: La Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al senador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por su participación en el caso de corrupción "Las Marionetas". El alto tribunal lo halló culpable de direccionar contratos estatales en varios departamentos del país a cambio de beneficios económicos ilícitos. La histórica sentencia incluye una millonaria multa y la inhabilidad de por vida para ocupar cargos públicos, convirtiéndose en uno de los fallos más severos contra un congresista activo en los últimos años por delitos contra la administración pública.

Corte Suprema condena a 23 años de cárcel al senador Ciro Ramírez por el caso ‘Marionetas’

En una decisión sin precedentes para la justicia colombiana, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles, 25 de marzo, al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, a una pena de 23 años y 10 meses de prisión.

La sentencia se da en el marco del gigantesco escándalo de corrupción conocido como “Las Marionetas”, una red de contratación estatal ilegal que fue heredada del fallecido exsenador Mario Castaño. Ramírez fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la obtención de contratos y cohecho propio.

El esquema de corrupción

Según las pruebas recaudadas por el alto tribunal, el congresista boyacense habría direccionado al menos 15 contratos de obra pública en los departamentos de Quindío, Tolima y Santander. Estos contratos estaban vinculados a recursos del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y sumaban miles de millones de pesos.

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La Corte determinó que Ramírez aprovechó su posición política para influir en la adjudicación de proyectos a cambio de coimas, utilizando una estructura criminal que manipulaba licitaciones para favorecer a contratistas específicos.

Multa millonaria e inhabilidad

Además de la pena privativa de la libertad, que deberá cumplir en un centro carcelario, el fallo impone:

Una multa superior a los 2.000 millones de pesos.

Inhabilidad intemporal para ejercer cargos públicos, lo que significa su muerte política definitiva.

La defensa del senador ya anunció que interpondrá el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal, buscando una revisión de la condena en segunda instancia. Por su parte, el partido Centro Democrático manifestó que respeta las decisiones judiciales, aunque la noticia genera un fuerte sismo político dentro de la colectividad.Corte Suprema condena a 23 años de cárcel al senador Ciro Ramírez por el caso ‘Marionetas’.

Corte Suprema condena a 23 años de cárcel al senador Ciro Ramírez por el caso ‘Marionetas’