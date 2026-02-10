Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Capturan a mujer que vendía y ocultaba droga entre basura en Bogotá

    Una mujer pensó que esconder la droga entre la basura la haría pasar desapercibida, pero no contaba con las cámaras de seguridad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Capturan a mujer que vendía y ocultaba droga entre basura en Bogotá
    Foto de cortesía.
    Capturan a mujer que vendía y ocultaba droga entre basura en Bogotá

    Resumen: Cámaras de videovigilancia de Bogotá captaron a una mujer vendiendo droga camuflada en la basura en San Bernardo. Conozca cómo fue el operativo y su captura.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una operación relámpago coordinada desde las pantallas de seguridad de la capital, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de una mujer que pretendía convertir las calles del barrio San Bernardo en su centro de acopio ilegal.

    Gracias al monitoreo constante del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), las autoridades detectaron movimientos sospechosos en plena vía pública de este sector del centro de la ciudad, históricamente priorizado por la lucha contra las redes de microtráfico.

    El operativo comenzó cuando un operador del C4, tras varios minutos de observación detallada, notó que la mujer realizaba intercambios constantes con transeúntes.

    Lo que más llamó la atención de los uniformados fue la astucia de la sospechosa: la droga no estaba en sus bolsillos, sino oculta dentro de una lona camuflada estratégicamente entre montones de basura. Con esta modalidad, la presunta expendedora buscaba pasar desapercibida y evadir los controles de las patrullas que circulan por la localidad de Santa Fe.

    Lea también: ¡Cielos cerrados y el país a oscuras! Cuba se queda sin combustible desde hoy

    Tras confirmarse el delito en tiempo real, se activó un plan candado. Las cámaras de alta definición permitieron que el personal de monitoreo suministrara descripciones exactas de la mujer y su ubicación precisa a los cuadrantes de la zona.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    En cuestión de minutos, las patrullas interceptaron a la señalada, encontrando el cargamento de estupefacientes que minutos antes había sido registrado por el sistema de videovigilancia.

    Este resultado es parte de la estrategia “Bogotá Camina Segura”, que cuenta con más de 250 cámaras operando exclusivamente en esta localidad.

    La Secretaría de Seguridad recordó que este tipo de tecnologías son fundamentales para golpear las finanzas de las estructuras criminales que utilizan el espacio público para el expendio.

    La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de la Línea 123.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.