Resumen: Cámaras de videovigilancia de Bogotá captaron a una mujer vendiendo droga camuflada en la basura en San Bernardo. Conozca cómo fue el operativo y su captura.

Capturan a mujer que vendía y ocultaba droga entre basura en Bogotá

En una operación relámpago coordinada desde las pantallas de seguridad de la capital, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de una mujer que pretendía convertir las calles del barrio San Bernardo en su centro de acopio ilegal.

Gracias al monitoreo constante del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), las autoridades detectaron movimientos sospechosos en plena vía pública de este sector del centro de la ciudad, históricamente priorizado por la lucha contra las redes de microtráfico.

El operativo comenzó cuando un operador del C4, tras varios minutos de observación detallada, notó que la mujer realizaba intercambios constantes con transeúntes.

Lo que más llamó la atención de los uniformados fue la astucia de la sospechosa: la droga no estaba en sus bolsillos, sino oculta dentro de una lona camuflada estratégicamente entre montones de basura. Con esta modalidad, la presunta expendedora buscaba pasar desapercibida y evadir los controles de las patrullas que circulan por la localidad de Santa Fe.

Tras confirmarse el delito en tiempo real, se activó un plan candado. Las cámaras de alta definición permitieron que el personal de monitoreo suministrara descripciones exactas de la mujer y su ubicación precisa a los cuadrantes de la zona.

En cuestión de minutos, las patrullas interceptaron a la señalada, encontrando el cargamento de estupefacientes que minutos antes había sido registrado por el sistema de videovigilancia.

Este resultado es parte de la estrategia “Bogotá Camina Segura”, que cuenta con más de 250 cámaras operando exclusivamente en esta localidad.

La Secretaría de Seguridad recordó que este tipo de tecnologías son fundamentales para golpear las finanzas de las estructuras criminales que utilizan el espacio público para el expendio.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las autoridades invitan a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de la Línea 123.

