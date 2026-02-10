¡Cielos cerrados y el país a oscuras! Cuba se queda sin combustible desde hoy

El bloqueo de EE.UU. tras la caída de Maduro deja a Cuba en la oscuridad total: clases suspendidas, hoteles cerrados y vuelos afectados

Minuto30.com .- La crisis energética en Cuba ha alcanzado un punto de no retorno. A partir de este martes 10 de febrero de 2026, la isla ha quedado oficialmente desabastecida de combustible para la aviación, una situación que ha obligado al Gobierno cubano a emitir un aviso de emergencia (NOTAM) que estará vigente, inicialmente, hasta el próximo 11 de marzo.

El bloqueo energético impulsado por la administración de Donald Trump, tras la captura militar de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de enero, ha cortado el flujo de petróleo que sostenía la precaria economía cubana. Sin suministros desde diciembre, la isla se enfrenta ahora a una parálisis total.

El caos aéreo: Paradas técnicas y suspensiones

La falta de combustible ha transformado las rutas internacionales. Aerolíneas españolas como Air Europa e Iberia ya han anunciado que sus vuelos no podrán repostar en La Habana y deberán hacer paradas técnicas en Santo Domingo (República Dominicana) para poder completar sus trayectos de regreso.

Por su parte, Air Canada, representante del principal emisor de turistas hacia Cuba, ha tomado la drástica decisión de suspender sus vuelos, asestando un golpe letal al sector hotelero y turístico, que ya reporta cierres masivos.

Un país a oscuras: Clases reducidas y teletrabajo obligatorio

La crisis no se limita a los aeropuertos. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha implementado medidas de “economía de guerra” para evitar un colapso total del sistema eléctrico:

Educación: Las universidades han migrado a modelos semipresenciales para ahorrar energía y transporte.

Trabajo: El Ministerio del Trabajo promueve el teletrabajo estatal y ha reubicado a empleados de sectores no esenciales.

Transporte: La venta de diésel está prácticamente suspendida, paralizando el movimiento interno de mercancías y personas.

Mientras el gobernante cubano agradece el apoyo de aliados como China y México, Estados Unidos mantiene la presión. Trump firmó recientemente una orden presidencial que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre crudo a la isla, bajo el argumento de proteger la “seguridad nacional” estadounidense.

Seis años de recesión y migración masiva

Este nuevo episodio se suma a una crisis que ya cumple seis años, marcada por la inflación, el déficit de medicinas y alimentos, y apagones diarios que han forzado a una migración masiva de cubanos. La estrategia de “presión máxima” de Washington busca un cambio de gobierno, pero en el corto plazo ha dejado a la población en la incertidumbre más profunda.

