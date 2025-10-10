Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Mujer trans fue condenada por el homicidio de Alexis Gómez en San Sebastián de Palmitas

Más de dos años esperó una familia del sector El Salado, en San Javier, para obtener justicia por el asesinato de Alexis Gómez, un joven de 15 años que fue hallado sin vida en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas tras una semana de desaparición.

Un juez profirió en las últimas horas sentido de fallo condenatorio contra Ciro Alfonso, una mujer trans identificada como ‘Natalia’, quien fue sentenciada a 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y secuestro simple agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, el 3 de junio de 2023, Alexis salió de su casa rumbo a la vivienda de su novia, pero nunca regresó.

Las investigaciones establecieron que mantenía una relación sentimental con su victimaria desde hacía aproximadamente nueve meses.

Los hechos ocurrieron en un sitio despoblado de la vereda La Volcana, donde la mujer trans habría retenido al menor antes de causarle dos heridas por arma cortopunzante en el cuello. Su cuerpo fue hallado sobre la vía que conduce a San Jerónimo.

Además de la pena de prisión, la condena incluye una multa de 800 salarios mínimos legales vigentes, equivalente a cerca de mil millones de pesos.

