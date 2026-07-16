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Resumen: Una mujer fue enviada a prisión, señalada de coordinar la venta de drogas en Barrio Antioquia. En el operativo hallaron cocaína, tusi y 30 millones de pesos.

¡La tenían en la mira! Envían a la cárcel a mujer señalada de mover droga en Barrio Antioquia

Un juez de control de garantías envió a prisión a una mujer señalada de coordinar la comercialización de estupefacientes y drogas sintéticas en el Barrio Antioquia, al suroccidente de Medellín, luego de un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La procesada fue identificada como Nidia, de 42 años, quien fue capturada en flagrancia durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por el Grupo Antinarcóticos y Tareas Especiales del CTI en una vivienda del barrio Belén Fátima, inmueble que, según la investigación, era utilizado para almacenar sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron 1.929 gramos de cocaína listos para su distribución y tres gramos de tusi. Además, incautaron cerca de $30 millones de pesos en efectivo, dinero que, de acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, correspondería a las ganancias obtenidas por la venta reciente de estupefacientes.

En las audiencias concentradas, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

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Aunque la mujer no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el juez de control de garantías consideró que existían los elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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