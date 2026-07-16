Altafulla presenta «Perrito Callejero»: un himno urbano con sabor caribeño al amor sin complicaciones

Resumen: El artista barranquillero Altafulla lanzó su nuevo sencillo titulado "Perrito Callejero", una propuesta musical que fusiona ritmos urbanos con la vibrante esencia del Caribe colombiano para cantarle al amor sin enredos ni complicaciones. Escrita junto a Davo y Kano The Monster, y masterizada por el reconocido ingeniero de la música latina "Mosty", la canción aborda el flirteo cotidiano desde el humor y la espontaneidad, entregando un tema bailable y de coro pegajoso que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto a su video oficial.

El reconocido artista barranquillero Altafulla ha sorprendido a su audiencia con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado «Perrito Callejero». En un panorama musical dominado por los intensos dramas sentimentales y los ya conocidos «casi algo», el cantautor caribeño ha decidido apostar por una fórmula distinta, abordando el enamoramiento desde la vereda del humor, la honestidad y la frescura.

La canción reinterpreta de manera jocosa y pícara una expresión muy popular en el lenguaje cotidiano, convirtiéndola en un relato ligero sobre aquellos que disfrutan de la atracción inmediata. Lejos de juzgar o justificar comportamientos, la propuesta de Altafulla presenta a un personaje transparente que acepta su naturaleza y su manera de vivir el romance sin filtros, bajo la premisa de que no hay nada de malo en enamorarse con facilidad.

Una producción con sello de calidad internacional

La propuesta musical de «Perrito Callejero» logra fusionar de manera orgánica las raíces caribeñas del artista con beats urbanos contemporáneos. Para asegurar un sonido moderno y altamente competitivo, el sencillo contó con un equipo de primer nivel:

Composición: Escrita por el propio Altafulla en colaboración con Davo y Kano The Monster.

Producción: Liderada por Emme, Davo y Kano The Monster.

Mezcla y Masterización: A cargo del célebre ingeniero Alejandro Patiño, conocido en la industria como «Mosty», una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

Con un coro pegajoso que reza «No me mires así… que me enamoro», la canción está diseñada para bailar, cantar y sonreír, consolidando el sello alegre y cercano que Altafulla ha construido en su carrera musical. El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas de distribución digital, y su videoclip oficial puede disfrutarse a través de su canal de YouTube.