Resumen: Durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Colombia frente a Ghana, una mujer en Armenia sufrió un grave accidente al caer de un vehículo en movimiento tras quitarse el sostén en medio de la euforia. El impactante momento, que quedó registrado en un video viral, la dejó desorientada sobre el pavimento tras perder el equilibrio por un frenazo, obligando a los transeúntes a auxiliarla sin que aún se conozca su estado de salud; un hecho que contrastó con el balance positivo y el comportamiento ejemplar en Bogotá, donde las autoridades reportaron una jornada pacífica y con cero homicidios.

Mujer salió a celebrar en un carro el triunfo de Colombia, se empelotó y se cayó: casi termina en tragedia

El fervor por la clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final, tras vencer 1-0 a Ghana con un gol de Jhon Arias, desató festejos masivos en todo el territorio nacional, como el de una mujer que quedó en video. Sin embargo, en la ciudad de Armenia (Quindío), la euforia desmedida por poco termina en tragedia luego de que una hincha sufriera un grave accidente en plena vía pública.

Los hechos quedaron registrados en un video de cámaras de seguridad que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales. En las imágenes se observa el desarrollo de una concurrida caravana vehicular que generaba un fuerte trancón. En medio de la multitud, un automóvil Chevrolet Spark de color blanco avanzaba con dos mujeres que viajaban exponiendo gran parte de sus cuerpos por fuera de las ventanas.

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La situación se tornó peligrosa cuando la pasajera del asiento del copiloto, llevada por la emoción del momento, decidió quitarse el sostén para continuar festejando con el torso descubierto. Segundos después, en una maniobra en la que el automóvil aceleró y frenó de manera imprevista, la mujer perdió por completo el equilibrio y cayó de espaldas de forma violenta sobre el pavimento.

La joven permaneció tendida en el asfalto durante varios segundos. Al intentar incorporarse, se mostró visiblemente desorientada y tambaleante, lo que obligó a varios transeúntes y a su acompañante a intervenir rápidamente para auxiliarla y retirarla de la calle. Hasta el momento, las autoridades locales no han dado a conocer la identidad de la mujer ni un reporte oficial sobre la gravedad de sus lesiones o su estado de salud actual.

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