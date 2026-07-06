¡Conoce a Valiente! El hermoso perrito rescatado en Necoclí que busca un hogar lleno de amor

Resumen: Si sientes que Valiente es el nuevo integrante que le falta a tu familia, no dudes en escribir al número de WhatsApp
Minuto30.com .- La lealtad y el amor incondicional tienen nombre, y hoy se llama Valiente. Este hermoso perrito está en la búsqueda de una familia definitiva que esté dispuesta a brindarle el cariño y la protección que tanto merece.
La historia de Valiente es un testimonio de resistencia. Fue rescatado de las calles de Necoclí, en el Urabá antioqueño, y tras recibir los cuidados necesarios, hoy está completamente listo para empezar un nuevo capítulo en su vida.
¿Por qué adoptar a Valiente?
Adoptar a un animal rescatado es una de las acciones más nobles que puedes hacer, pues cambias su mundo por completo. A sus tres años de edad, Valiente ya dejó atrás la etapa de cachorro travieso, lo que significa que es un perrito mucho más tranquilo, maduro y dispuesto a adaptarse a la rutina de su nuevo hogar.
Solo está esperando a alguien que le dé la oportunidad de demostrar lo agradecido y amoroso que puede llegar a ser.
Ficha de Adopción de Valiente
|Dato Clave
|Información
|Nombre
|Valiente.
|Edad
|3 años.
|Historia
|Rescatado en el municipio de Necoclí.
|Personalidad
|Hermoso, agradecido y listo para dar amor.
|Contacto (WhatsApp)
|304 598 8105
¡Ayúdalo a encontrar su hogar!
Si sientes que Valiente es el nuevo integrante que le falta a tu familia, no dudes en escribir al número de WhatsApp 304 598 8105 para conocer más sobre su proceso de adopción.
¿No puedes adoptar en este momento? ¡Tu ayuda sigue siendo vital! Comparte este artículo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales. Entre más personas vean la tierna mirada de Valiente, más rápido encontrará ese hogar lleno de amor que tanto ha estado esperando.
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