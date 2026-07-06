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    ¡Conoce a Valiente! El hermoso perrito rescatado en Necoclí que busca un hogar lleno de amor

    Si sientes que Valiente es el nuevo integrante que le falta a tu familia, no dudes en escribir al número de WhatsApp

    Publicado por: SoloDuque

    adopta valiente
    ¡Conoce a Valiente! El hermoso perrito rescatado en Necoclí que busca un hogar lleno de amor

    Resumen: Si sientes que Valiente es el nuevo integrante que le falta a tu familia, no dudes en escribir al número de WhatsApp

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    Minuto30.com .- La lealtad y el amor incondicional tienen nombre, y hoy se llama Valiente. Este hermoso perrito está en la búsqueda de una familia definitiva que esté dispuesta a brindarle el cariño y la protección que tanto merece.

    La historia de Valiente es un testimonio de resistencia. Fue rescatado de las calles de Necoclí, en el Urabá antioqueño, y tras recibir los cuidados necesarios, hoy está completamente listo para empezar un nuevo capítulo en su vida.

    ¿Por qué adoptar a Valiente?

    Adoptar a un animal rescatado es una de las acciones más nobles que puedes hacer, pues cambias su mundo por completo. A sus tres años de edad, Valiente ya dejó atrás la etapa de cachorro travieso, lo que significa que es un perrito mucho más tranquilo, maduro y dispuesto a adaptarse a la rutina de su nuevo hogar.

    Solo está esperando a alguien que le dé la oportunidad de demostrar lo agradecido y amoroso que puede llegar a ser.

    Ficha de Adopción de Valiente

    Dato Clave Información
    Nombre Valiente.
    Edad 3 años.
    Historia Rescatado en el municipio de Necoclí.
    Personalidad Hermoso, agradecido y listo para dar amor.
    Contacto (WhatsApp) 304 598 8105

    ¡Ayúdalo a encontrar su hogar!

    Si sientes que Valiente es el nuevo integrante que le falta a tu familia, no dudes en escribir al número de WhatsApp 304 598 8105 para conocer más sobre su proceso de adopción.

    ¿No puedes adoptar en este momento? ¡Tu ayuda sigue siendo vital! Comparte este artículo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales. Entre más personas vean la tierna mirada de Valiente, más rápido encontrará ese hogar lleno de amor que tanto ha estado esperando.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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