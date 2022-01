Los hechos se presentaron en Chongquin (China), cuando luego de que se le negara un reembolso, una mujer se ensañó contra un almacén y rompió más de 30 vestidos de novia.

Las imágenes quedaron captadas en las cámaras de seguridad del sitio, allí se puede observar a la mujer en el probador destrozando los vestidos de novia con unas tijeras.

Le puede interesar

Luego de que su boda fuera cancelada por su embarazo, la mujer le indicó a la tienda que ya no se casaría y les exigió que le devolvieran el abono de 3.500 yuanes (aproximadamente 2.183.289 de pesos colombianos) que les había hecho.

El administrador del almacén le informó a la mujer que no era posible realizar el reembolso, pero que en cambio podían ajustar el vestido. La gestante inicialmente dio a entender que aceptaba la propuesta de la tienda, pero en realidad tenía otras intenciones.

No obstante, su desesperado acto le salió más caro de lo que le iba a costar el vestido: pese a que se disculpó, el almacén demandó a la mujer y espera recibir una compensación económica teniendo en cuenta las pérdidas por un valor de 67.400 yuanes (aproximadamente 42.000.000 de pesos colombianos).

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa

— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022