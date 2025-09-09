CIGA reduce la saturación de urgencias en Medellín

Resumen: El CIGA redujo en 32% la saturación de urgencias en Medellín y ya benefició a más de 200 mil personas con citas médicas rápidas y efectivas.

Una innovación tecnológica está cambiando la forma en que Medellín responde a las necesidades de salud. Se trata del Centro Integrado de Gestión al Acceso (CIGA), plataforma que en lo corrido de 2025 ha permitido descongestionar en un 32% los servicios de urgencias, garantizando atención más ágil para más de 200 mil ciudadanos.

El sistema funciona a partir de un triage inicial: cuando el caso no corresponde a una urgencia vital, el CIGA asigna de inmediato una cita médica en la red de la EPS o en un centro cercano al domicilio del paciente.

Esto evita la saturación en hospitales y clínicas, al tiempo que asegura la atención adecuada según cada condición clínica.

Los resultados son significativos: solo en lo que va del año se han direccionado 688 pacientes en salud mental, se aseguraron 39.438 citas para mujeres gestantes y se garantizaron 32.445 atenciones en pediatría.

“En Medellín estamos transformando la manera en que funciona el sistema de salud. Con el CIGA hemos logrado reducir en un 32% la saturación de urgencias. Esta es una apuesta innovadora que conecta a EPS e IPS en tiempo real, mejora la calidad de la atención y demuestra que cuando trabajamos en equipo, los ciudadanos son los verdaderos beneficiados”, señaló la secretaria de Salud, Natalia López Delgado.

Este modelo, pionero en el país, reafirma el compromiso de la Alcaldía con la modernización del sistema de salud y la protección de la vida en Medellín.

