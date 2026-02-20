Mujer paisa fue hallada muerta en un congelador de EE.UU.: esposo colombiano huyó

Resumen: David es buscado por el FBI tras el hallazgo del cuerpo de su esposa, Lina María Guerra, en un congelador en Virginia. El sospechoso huyó a Hong Kong.

Las autoridades de Estados Unidos, en coordinación con agencias internacionales, han desplegado un operativo de búsqueda global para dar con el paradero de David, un colombiano de 38 años acusado de un crimen que ha estremecido a la comunidad de Norfolk, Virginia.

David es el principal sospechoso del asesinato de su esposa, la paisa Lina María, de 39 años. El cuerpo de la mujer fue hallado sin vida dentro del congelador de su propia residencia, tres días después de que sus familiares reportaran su extraña desaparición.

Durante los días de incertidumbre, el presunto agresor intentó desviar la atención de las autoridades mediante el engaño, asegurando a la familia de la víctima que Lina María había sido arrestada por supuestos robos en tiendas locales.

Sin embargo, la farsa cayó por su propio peso al no encontrarse registros judiciales de tales capturas. Allegados a la víctima revelaron a medios locales que vivían con el temor constante debido a las conductas celosas y manipuladoras de David, quien habría planeado su fuga meticulosamente mientras sostenía su versión del engaño ante los parientes de la mujer.

Gracias al trabajo de inteligencia del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, se confirmó que el sospechoso abordó un vuelo hacia Hong Kong, China, poco antes de que se descubriera el cadáver.

Ante esta situación, se han iniciado las gestiones con la Interpol para emitir una circular roja que permita su captura en territorio asiático.

El colombiano enfrenta cargos por homicidio en primer grado y fuga en una corte de Virginia, mientras la familia de la paisa clama por justicia.

