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    ¡Armas, municiones y una millonada! Así fue el golpe al ELN en Maicao

    Cuatro presuntos integrantes del ELN en Maicao fueron capturados con más de $100 millones incautados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Armas, municiones y una millonada! Así fue el golpe al ELN en Maicao
    Foto de X @ABDELAESPRIELLA.
    ¡Armas, municiones y una millonada! Así fue el golpe al ELN en Maicao

    Resumen: Cuatro presuntos integrantes del ELN en Maicao fueron capturados durante un operativo en el que también fueron incautadas armas, municiones y $114 millones en efectivo.

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    Un operativo contra el ELN en Maicao terminó con la captura en flagrancia de cuatro presuntos integrantes del frente 6 de Diciembre de esa organización armada. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército Nacional en la ranchería Aracachom, en jurisdicción de Maicao, La Guajira.

    El resultado fue dado a conocer este viernes 11 de septiembre por el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó que durante el procedimiento también fue incautado material de guerra, equipos de comunicación y una importante suma de dinero en efectivo.

    Según el mandatario, las autoridades encontraron dos fusiles, dos armas cortas, 151 municiones y seis proveedores. A este material se sumaron celulares, equipos de comunicación y elementos de intendencia.

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    Uno de los hallazgos que ahora concentra la atención de los investigadores son los $114 millones en efectivo encontrados durante la operación.

    Las autoridades buscan establecer cuál sería el origen y el destino de este dinero y determinar si estaría relacionado con las actividades de financiación de la estructura armada.

    “Golpeamos al ELN en sus hombres, sus armas, sus comunicaciones y, especialmente, en sus finanzas”, afirmó De La Espriella, al señalar que la investigación continuará para identificar a quienes estarían detrás del sostenimiento económico de esta organización.

    La operación hace parte de las acciones que la Fuerza Pública viene desarrollando contra el ELN en Maicao y otras zonas del país. En los últimos días también se han reportado capturas de presuntos integrantes de esta guerrilla en diferentes regiones.

    Entre esos procedimientos se encuentra la captura de alias ‘El Flaco’ en La Sierra, Cauca, señalado por las autoridades como cabecilla de una comisión de la compañía Juan Carlos Chilhueso Pazzú, del frente Manuel Vásquez Castaño.

    Con las cuatro capturas realizadas en Maicao, las autoridades buscan avanzar en la identificación de las actividades y redes de apoyo que tendría esta estructura en la región. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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