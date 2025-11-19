Mujer murió atropellada tras intervenir en una discusión en Bogotá

Resumen: Laura Fabiana murió atropellada en Bulevar Niza (Suba) tras intervenir en una discusión. El conductor huyó del lugar. Autoridades de Bogotá investigan el caso como un posible feminicidio, el número 13 del año.

Un trágico y violento incidente se registró en la noche del pasado martes 18 de noviembre en Bogotá, donde una joven murió al frente del centro comercial Bulevar Niza, en la localidad de Suba.

Según la información preliminar y los reportes recibidos en la línea de emergencia 123, los hechos se desencadenaron tras una acalorada discusión que se presentó entre varias personas en la vía. Testigos señalaron que, al parecer, el hombre involucrado en el altercado decidió retirarse del lugar y subió a su carro.

La víctima, identificada como Laura Fabiana, que se encontraba compartiendo con amigos, habría intervenido en ese momento, intentando impedir que el conductor abandonara la escena.

Fue en medio de esta acción que, según las primeras verificaciones policiales, el hombre retrocedió con el vehículo y terminó arrollando a Laura. La joven murió en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Lea también: Medellín invertirá millonaria suma para salvar la Vía al Mar, que avanza hacia su recta final sin apoyo del Gobierno

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La Policía Metropolitana de Bogotá ha iniciado una investigación de los hechos, para lograr la plena identificación y captura del sujeto, quien huyó de la zona tras el atropello.

Este caso de violencia ha generado alarma en la capital, que en lo corrido de 2025 ya ha reportado 13 casos de feminicidio. La Policía ha asegurado que, en todos los feminicidios registrados, los responsables han sido capturados, por lo que se espera la pronta detención del conductor.

Las autoridades buscan esclarecer si el atropello fue un acto intencional o si se derivó del calor de la disputa, aunque la acción de arrollar a la víctima tras una discusión lleva a investigar el caso bajo la luz de la violencia de género.

Más noticias de Bogotá