Resumen: Medellín y Antioquia aseguran más de $856 mil millones para terminar el Tramo 2 de la Nueva Vía al Mar, una obra abandonada por el Gobierno Nacional y que promete conectar a la región con Urabá en menos de cinco horas.

Medellín invertirá millonaria suma para salvar la Vía al Mar, que avanza hacia su recta final sin apoyo del Gobierno

La Nueva Vía al Mar volvió a moverse después de meses de incertidumbre y un enredo financiero que dejó el proyecto a medias. Medellín anunció que destinará $342 mil millones para finalizar el Tramo 2, una obra estratégica que conecta a Santa Fe de Antioquia con Giraldo y que, según las autoridades regionales, el Gobierno Nacional dejó tirada cuando apenas iba en un 54% de avance.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que estos recursos están garantizados entre 2025 y 2027 y representan la primera ocasión en que la alcaldía invierte fuera de su jurisdicción.

“Cumplimos lo que nos tocaba y asumimos lo que otros no hicieron. Esto es una obra de región”, declaró durante el anuncio en Santa Fe de Antioquia.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón recordó que el Departamento había destinado $514 mil millones adicionales para rescatar la continuidad del proyecto, que ahora alcanza un avance físico superior al 70%. “Rescatamos la conexión al mar de convertirse en un elefante blanco”, afirmó.

El Tramo 2 de la Vía al Mar comprende 19,5 kilómetros, distribuidos entre túneles, puentes y tramos a cielo abierto. Hoy, los frentes de obra avanzan en excavación, estabilización de taludes, construcción de puentes y la ejecución del Túnel 0 y el Túnel 10, piezas clave para integrar el corredor vial.

Con los recursos garantizados, la Gobernación y Medellín proyectan entregarlo entre finales de 2026 e inicios de 2027.

El proyecto completo (37,7 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas) promete reducir el viaje entre Medellín y Urabá a menos de cinco horas.

Las autoridades insisten en que esta infraestructura será un motor de desarrollo económico, turístico y logístico para Antioquia, una región que reclama hace décadas una salida al mar en condiciones competitivas.

Un proyecto de país, construido desde Medellín y Antioquia. Junto al gobernador @AndresJRendonC anunciamos que el Túnel del Toyo ya es una realidad: el Tramo 1 está al 99% y el Tramo 2, donde asumimos lo que era responsabilidad del Gobierno Nacional, tiene un avance del 60 %.… pic.twitter.com/lIwBFlSyJB — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 19, 2025

