Resumen: Una mujer murió en un accidente en la Avenida Regional, a la altura de la calle 50, en Medellín. El siniestro obligó al cierre de la vía y generó congestión vehicular.

Murió una mujer en trágico accidente que obligó al cierre de la Avenida Regional en Medellín

Un accidente en la Avenida Regional dejó como saldo la muerte de una mujer durante la tarde de este lunes 22 de junio en Medellín. El hecho ocurrió hacia las 2:40 p.m. en inmediaciones de la calle 50, uno de los corredores viales más transitados de la ciudad.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de tránsito, el siniestro se registró sobre la Avenida Regional y requirió la intervención de los organismos de atención de emergencias.

Como consecuencia del incidente, se confirmó el fallecimiento de una mujer en el lugar de los hechos.

El accidente en la Avenida Regional generó importantes afectaciones en la movilidad de la zona. Inicialmente se reportó reducción en la circulación vehicular sobre la calzada oriental de la vía, mientras se adelantaban las labores de atención y verificación por parte de las autoridades competentes.

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Posteriormente, las autoridades informaron el cierre de la calzada occidental de la Avenida Regional a la altura de la calle 50, con el fin de facilitar las labores judiciales y de manejo de la emergencia. La medida provocó congestión vehicular en varios puntos del sector.

Ante esta situación, los agentes de tránsito recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como la avenida Las Vegas y la avenida El Poblado para evitar mayores retrasos en sus desplazamientos.

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