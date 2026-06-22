Resumen: Las autoridades en Antioquia confirmaron avances en la investigación por el homicidio de la lideresa Mónica Eugenia Sánchez en Santa Bárbara, donde ya fueron individualizadas dos personas como presuntos responsables. El caso sigue en etapa investigativa mientras se adelantan labores judiciales e inteligencia para esclarecer lo ocurrido y avanzar en las capturas. El hecho generó reacciones en la comunidad, que ha realizado actos simbólicos en memoria de la lideresa.

¡Avance clave! Identificados dos presuntos responsables de la muerte de la ‘Concejala 14’ en Santa Bárbara

Las autoridades en Antioquia confirmaron avances en la investigación por el homicidio de la lideresa social Mónica Eugenia Sánchez Román, conocida en su comunidad como la ‘Concejala 14’, ocurrido en el municipio de Santa Bárbara, en el suroeste del departamento.

De acuerdo con la información oficial, ya fueron individualizadas dos personas que serían presuntamente responsables del crimen, mientras continúan las labores judiciales y de inteligencia para esclarecer completamente lo sucedido.

El caso se remonta al hallazgo del cuerpo de la lideresa en la vereda Camino a la Planta, ubicada a pocos minutos del casco urbano del municipio. Según el reporte de las autoridades, la mujer presentaba una herida ocasionada por arma de fuego en la cabeza, lo que activó la presencia inmediata de unidades judiciales en el lugar para la inspección técnica y la recolección de elementos materiales probatorios.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, señaló que los avances han sido posibles gracias al trabajo articulado entre unidades de Policía Judicial e inteligencia desplegadas en la zona.

En paralelo, las autoridades departamentales anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita avanzar en la identificación y captura de los responsables del hecho.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó un mensaje de condolencia frente a lo ocurrido y destacó el legado de la lideresa en su comunidad.

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“Quienes la conocieron manifiestan que Mónica dedicó su vida al servicio. Invito a los ciudadanos a suministrar cualquier información que ayude a esclarecer los hechos”, señaló.

Reconocimiento comunitario y actos en su memoria

En Santa Bárbara, habitantes y allegados han recordado a la lideresa como una persona comprometida con el trabajo social y el bienestar de su comunidad. En el entorno local, era reconocida por su participación activa en iniciativas barriales y por su cercanía con los habitantes del sector.

Desde la administración municipal también se pronunciaron sobre su fallecimiento, resaltando el impacto de su labor en el territorio.

“Su partida representa una pérdida irreparable para la comunidad y enluta a familiares, amigos y a todos los santabarbareños. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y elevamos una voz de rechazo frente a este lamentable hecho que hoy enluta a nuestro municipio”, manifestaron.

Como muestra de homenaje, recientemente se realizó una velatón en su memoria en el municipio. La actividad invitó a los ciudadanos a encender una vela desde sus hogares como símbolo de recuerdo y agradecimiento por su labor en vida.

“Que la llama de cada vela sea un homenaje a su memoria y un compromiso para mantener vivos los valores que ella defendió con tanto amor”, fue el mensaje que acompañó la jornada conmemorativa.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los móviles del crimen y avanzar en el proceso judicial contra los presuntos responsables ya identificados.