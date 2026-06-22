Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades investigan el hallazgo de una mujer-en-maleta en una habitación de Chapinero, Bogotá. El caso es asumido por el CTI de la Fiscalía.

Hallan cuerpo de mujer dentro de una maleta en hotel de Chapinero, Bogotá

Las autoridades adelantan una investigación tras el hallazgo de una mujer en una maleta dentro de una habitación ubicada en un establecimiento de alojamiento en Bogotá.

El caso, que ocurrió en la localidad de Chapinero, ha generado conmoción mientras avanzan las labores para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo fue encontrado en una habitación situada en el séptimo piso de una edificación ubicada en la calle 95 con carrera 21, en jurisdicción del CAI Virrey.

La víctima sería una ciudadana colombiana oriunda de Cúcuta, aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.

Los reportes preliminares indican que la mujer habría ingresado al lugar acompañada por otra persona. Las autoridades no han precisado si se trata de un hombre o una mujer, ni han confirmado su ubicación actual.

Lea también: Un oso andino fue visto merodeando por un conjunto de casas en Cundinamarca

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, entidad que adelanta los actos urgentes para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Los investigadores buscan determinar aspectos relacionados con el tiempo, modo y lugar de los hechos, así como la posible participación de terceros.

Mientras se recopilan evidencias y testimonios, la muerte está siendo tratada como un hecho violento con mecanismo por establecer. Las autoridades también realizan verificaciones sobre el ingreso y permanencia de las personas involucradas en el establecimiento.

Por ahora, la investigación continúa en desarrollo y las entidades competentes trabajan para esclarecer las circunstancias que rodean este caso.

Más noticias de Bogotá