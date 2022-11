VIDEO. «Me contrató para hacerle…»: habló mujer que le hizo supuesta brujería a Nicky Jam

in

Por medio de las redes sociales se ha conocido las palabras de la mujer que le habría hecho la supuesta brujería al cantante de reguetón Nicky Jam.

La mujer se cansó de tanto acoso en redes sociales por su trabajo, rompió silencio y dio su versión. Luego de que conociera un video en el que la ex de Nicky Jam le pide que él solo tenga ojos para ella.

La persona que aparece en la videollamada con Aleska salió a dar declaraciones: “Sí, no lo voy a negar, Génesis Aleska me contrató para hacerle una consulta para montarle unos trabajos pero quiero dejarles claro: Esas cuentas que andan circulando, que yo cobro esto que aquello: eso es falso (…) Yo sí me dedico al espiritismo”, aseguró la mujer.

En redes sociales le han dado palo a la señora, quien afirma que los trabajos que realizan no son ‘malos’.

“Yo pienso que eso no es nada malo y cada quien tiene su propia religión. Creo que eso no es nada malo, que muchas personas lo hacen y lo practican. Quiero dejar claro que sí, ella me contrató”, manifestó la mujer.

Supuesta “bruja” habló de trabajo que le mandaron a hacer a Nicky Jam

Violaron y empalaron a vendedora que sufrió agresión con excremento de perro en Villavicencio https://t.co/5AprUNFQc7 — Minuto30.com (@minuto30com) November 10, 2022

VIDEOS: Ex de Nicky Jam lo quería «retener» ¿con brujería?

Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, le habría hecho brujería a otros famosos colombianos

Más noticias de Farándula