Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, le habría hecho brujería a otros famosos colombianos

Miguel Mawad, expareja de Aleska Génesis, utilizó sus estados de Instagram para dejar claro que no ha estado involucrado en los supuestos actos de brujería de la modelo venezolana para ‘atrapar’ de nuevo al reguetonero Nicky Jam.

Hace poco, se conoció un video de Aleska Génesis donde le pedía a una mujer que Nicky Jam volviera a ser su novio, que solo tuviera ojos para ella. Ante la polémica, Miguel habló sobre lo sucedido con Aleska Génesis.

“Con respecto a la publicación de Aleska Génesis de mañana a las 8pm “Mala”. Yo no tengo nada que ver; no me presto a ningún experimento social, ningún video, ni nada con su persona; no me hablo con ella y estamos en un proceso judicial bien denso. Aleska Génesis no solo practicó la brujería conmigo y con Nicky Jam. También lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R. Borgio, Larry Blag, su mamá y novia. Tengo pruebas de todo. Todo lo que he mostrado en mis redes es legítimo y verdadero”, expresó Miguel Mawad en sus redes sociales.

Más noticias de Entretenimiento