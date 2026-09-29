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    ¡Les pillaron la caleta! Hallan bodega con armas que sería del Clan del Golfo en Santa Elena

    Una operación del Gaula Militar permitió descubrir una bodega clandestina de armas en zona rural de Santa Elena.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Les pillaron la caleta! Hallan bodega con armas que sería del Clan del Golfo en Santa Elena
    Foto de cortesía.
    ¡Les pillaron la caleta! Hallan bodega con armas que sería del Clan del Golfo en Santa Elena

    Resumen: Soldados del Gaula Militar hallaron una bodega clandestina en Santa Elena con armas, munición, radios y uniformes que serían del Clan del Golfo.

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    Una operación del Gaula Militar permitió localizar una bodega clandestina en zona rural del corregimiento de Santa Elena, en Medellín, que sería utilizada para almacenar armas y otros elementos relacionados con actividades ilegales.

    El procedimiento fue realizado por soldados del Gaula Militar Oriente, adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Según las autoridades, el inmueble estaría relacionado con la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.

    Durante el operativo fue capturada en flagrancia una persona que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, estaría encargada de vigilar el lugar.

    En el inmueble fueron encontrados un rifle, un revólver y dos pistolas traumáticas, además de 42 cartuchos traumáticos. Los militares también incautaron cuatro radios, un escáner de comunicaciones, un celular y un chaleco balístico, entre otros elementos.

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    Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fueron varios uniformes con logos de EPM y de la Policía. De acuerdo con las autoridades, estas prendas podrían haber sido utilizadas para facilitar el paso de integrantes de la estructura criminal durante sus actividades y evitar ser identificados.

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    El Ejército señaló que los elementos encontrados estarían destinados a apoyar las operaciones de la organización en diferentes municipios de Antioquia. La Séptima División indicó que continuará adelantando acciones contra estructuras que afectan la seguridad en el departamento.

    Este procedimiento se suma a otros operativos recientes contra el Clan del Golfo en Antioquia

    La persona capturada en Santa Elena quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial.

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