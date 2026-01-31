¡Le dio un tiro en la cabeza! Mujer habría asesinado a su esposo tras una discusión en Copacabana

Menú Últimas noticias
    Tragedia en Copacabana: mujer habría asesinado a su esposo de un disparo tras una discusión.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto tomada de archivo para ilustrar la noticia
    Resumen: Tragedia en Copacabana: mujer habría asesinado a su esposo de un disparo tras una discusión. Su hijo de 16 años alertó a la Policía.

    Una escena de terror sacudió la tranquilidad de la vereda Ancón Uno, en el municipio de Copacabana, donde un presunto caso de violencia intrafamiliar terminó con la vida de un hombre de 39 años.

    La víctima, identificada como Dairo, falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza, presuntamente propinado por su esposa de la misma edad.

    El sangriento episodio ocurrió en el interior de una finca de la zona, dejando a la comunidad sumida en la consternación por la sevicia del ataque.

    Lo más desgarrador del caso de violencia intrafamiliar es que fue el propio hijo de la pareja, un adolescente de apenas 16 años, quien tuvo que dar aviso a las autoridades tras presenciar las graves heridas de su padre.

    Lea también: Las honras fúnebres de Alba Luz Torres «la paka», madre de los Andrade, se llevarán a cabo hoy

    Según los primeros reportes, el ataque se produjo en medio de una fuerte discusión por motivos sentimentales que escaló rápidamente.

    Al llegar la patrulla de la Policía al lugar de los hechos, encontraron el cuerpo de Dairo y procedieron con la captura inmediata de la mujer, quien fue trasladada para su respectiva judicialización.

    Durante la inspección técnica al lugar del crimen, los investigadores incautaron el arma de fuego.

    Actualmente, la mujer se encuentra bajo custodia y ha sido dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de homicidio.

