Las honras fúnebres de Alba Luz Torres «la paka», madre de los Andrade, se llevarán a cabo hoy

    Familiares, amigos y el mundo de la radio y la música se preparan para darle el último adiós a "la Paka"

    Obra de Jorge Marín Vieco del Cementerio Campos De Paz.
    Resumen: "La Paka" no solo fue una voz; fue una presencia constante en los hogares antioqueños durante la época dorada de la radio

    Minuto30.com .- La familia Andrade Torres se prepara para darle el último adiós a “la paka. Tras confirmarse el sensible fallecimiento de Alba Luz Torres se ha dado a conocer los detalles de las exequias que se cumplirán este sábado en la ciudad de Medellín.

    Detalles de las Honras Fúnebres

    Para quienes deseen acompañar al maestro Paché Andrade, a sus hijos Charlie y Jairo (Los Andrade) y al resto de su familia, la programación es la siguiente:

    Fecha: Sábado, 31 de enero de 2026.

    Velación de cenizas: A partir de las 9:00 a. m. en la Sala 3 de Campos de Paz.

    Eucaristía: Se llevará a cabo en el mismo camposanto a las 2:45 p. m.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El adiós a una pionera del micrófono

    “La Paka” no solo fue una voz; fue una presencia constante en los hogares antioqueños durante la época dorada de la radio. Su partida, ocurrida este jueves 29 de enero, deja un vacío profundo en una generación de locutoras que ella misma ayudó a forjar.

    La radio antioqueña se prepara para despedir a una de sus voces más queridas y pioneras. Su talento polifacético le permitió brillar en el radioteatro y la voz comercial, siendo pieza clave en producciones que hoy son patrimonio cultural, como:

    Las Aventuras de Montecristo: Donde su chispa y versatilidad eran inconfundibles.

    La Ley Contra el Hampa: Programa en el que su capacidad dramática cautivó a la audiencia.

    Un legado que vive en la música y el deporte

    Alba Luz fue el cimiento de una familia donde la comunicación y el arte fluyen naturalmente. Esposa del gran narrador deportivo Paché Andrade, “La Paka” también vio florecer el talento de sus hijos Charlie y Jairo, quienes bajo el nombre de “Los Andrade” han llevado en alto el legado artístico de sus padres.

