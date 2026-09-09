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Resumen: La alerta generada por las cámaras del C4 permitió identificar una presunta venta de estupefacientes en el sector del Parkway, en Teusaquillo. Los operadores observaron los movimientos de un hombre y registraron la llegada de un ciudadano en bicicleta que, al parecer, habría realizado una compra. Tras la intervención de la Policía, el señalado fue capturado en flagrancia y durante el registro le encontraron varias dosis de estupefacientes. El hombre, de nacionalidad extranjera, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con la droga incautada para su judicialización por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

¡Lo tenían fichado! Cámaras del C4 captaron presunta venta de droga en el Parkway de Bogotá

Un seguimiento realizado a través del sistema de videovigilancia del C4 permitió a las autoridades detectar una presunta actividad de comercialización de estupefacientes en el sector del Parkway, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

Los operadores de las cámaras, administradas por la Secretaría de Seguridad, observaron los movimientos de un hombre que, al parecer, estaría comercializando sustancias estupefacientes en esta zona de la ciudad.

Durante el monitoreo también registraron la llegada de un ciudadano en bicicleta, quien habría realizado una compra al señalado vendedor. Con esta información, se coordinó la intervención de las patrullas de vigilancia de la Estación de Policía de Teusaquillo.

El seguimiento terminó con una captura

Los uniformados se desplazaron hasta el punto señalado e interceptaron al hombre observado durante el seguimiento. Posteriormente, realizaron un procedimiento de registro en el que encontraron varias dosis de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un ciudadano de nacionalidad extranjera, quien fue capturado en flagrancia. La droga encontrada también fue incautada como parte del procedimiento.

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La intervención se produjo luego de que los operadores del C4 alertaran a las patrullas sobre la situación que habían identificado mediante las cámaras de videovigilancia.

El caso quedó en manos de la Fiscalía

Tras el procedimiento, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los estupefacientes incautados. El señalado deberá afrontar un proceso de judicialización por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El caso hace parte de las acciones de vigilancia y reacción apoyadas en el sistema de cámaras del C4, que permite a los operadores advertir situaciones que requieren la presencia de las autoridades y facilitar la respuesta de las patrullas en diferentes sectores de Bogotá.

En esta oportunidad, el seguimiento permitió identificar la presunta actividad, alertar a la Policía y concretar la captura del señalado en el lugar.

Las autoridades también recordaron a la ciudadanía que puede informar situaciones relacionadas con la comercialización de drogas y otros hechos que puedan afectar la seguridad a través de la Línea 123, canal dispuesto para recibir este tipo de alertas y coordinar la atención correspondiente.