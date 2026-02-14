Resumen: Una mujer de 33 años fue asesinada en Anorí, Antioquia. Según fuentes de Caracol Radio, el Frente 36 sería el responsable, tras señalarla de suministrar información a la fuerza pública, lo que habría derivado en operaciones contra la estructura armada. La víctima fue sacada de su vivienda en el barrio Los Ángeles y atacada en el casco urbano. Las autoridades investigan los móviles y buscan identificar a los responsables del crimen.

¡Mujer fue asesinada en Anorí! El Frente 36 sería el responsable tras señalarla como informante de las autoridades

Una mujer de 33 años, identificada como Ladys Elena Posada, fue asesinada cerca de la medianoche del jueves en la zona urbana del municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia. Según reportes, la víctima fue sacada de su vivienda por hombres armados en el barrio Los Ángeles y posteriormente atacada en el casco urbano del municipio.

De acuerdo con información recopilada por Caracol Radio, el presunto grupo responsable del homicidio estaría conformado por integrantes del frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’. Según las fuentes consultadas, la víctima habría sido señalada dentro de esta estructura armada por supuestamente suministrar información a la fuerza pública, lo que habría motivado el crimen.

Contexto y antecedentes

Las autoridades indicaron que la supuesta información entregada por la víctima habría derivado en operaciones contra la estructura armada. Entre los hechos mencionados se encuentra el abatimiento de alias ‘Guillermino’ en un procedimiento de la Policía Nacional en Campamento, en septiembre de 2025, y la muerte de alias ‘Venezuela’ en un operativo conjunto del Ejército y la Policía en Anorí. Este último estaba señalado de participar en el homicidio de 13 policías en agosto de 2025.

Según Caracol Radio, la mujer también habría brindado información al mismo frente 36, un aspecto que está siendo evaluado dentro de las líneas de investigación oficiales, mientras las autoridades buscan determinar con precisión las circunstancias y responsabilidades del homicidio.

Investigación en curso

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Se busca establecer el móvil exacto del homicidio, la identidad de los responsables y si la víctima habría estado involucrada en la entrega de información tanto a la fuerza pública como al frente 36. Por ahora, la hipótesis principal apunta a que fue asesinada por ser señalada como informante.

El hecho ha generado preocupación en Anorí y alrededores debido al nivel de violencia de las disidencias en la región y al riesgo que representa para los civiles. La comunidad permanece en alerta mientras las autoridades avanzan en la investigación y se refuerzan las medidas de seguridad para prevenir nuevos ataques.