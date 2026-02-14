Resumen: El Hospital San Juan de Dios de Sonsón fortaleció su capacidad de atención con la incorporación de nuevos vehículos, entre ellos una ambulancia equipada, una camioneta, un mototaxi y una motocicleta para vacunación. La inversión, superior a 700 millones de pesos y gestionada ante el Ministerio de Salud, permitirá mejorar la respuesta ante emergencias, ampliar la cobertura en zonas rurales y reforzar programas como Hospital en Casa en el Magdalena Medio.

¡Del casco urbano a las veredas! Hospital de Sonsón fortalece su capacidad operativa con nueva flota de vehículos

El sistema de salud en el oriente antioqueño recibe un impulso significativo tras la incorporación de nuevos vehículos al parque automotor del Hospital San Juan de Dios de Sonsón, una medida que impactará directamente la atención de usuarios tanto en el casco urbano como en las veredas y en la zona del Magdalena Medio.

La dotación representa una inversión superior a los 700 millones de pesos, gestionada ante el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con la administración municipal. El propósito central es robustecer la logística asistencial y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias médicas y servicios programados.

Refuerzo clave para urgencias y traslados asistenciales

Entre los nuevos activos se encuentra una ambulancia equipada con tecnología biomédica, diseñada para garantizar traslados seguros y estabilización básica en situaciones críticas. Este recurso resulta especialmente relevante en territorios rurales donde las distancias y las condiciones geográficas pueden dificultar el acceso oportuno a los servicios hospitalarios.

A esta flota se suma una camioneta Toyota Hilux, cuya llegada está prevista para el primer trimestre del año. El vehículo permitirá fortalecer las labores operativas, desplazamientos institucionales y apoyo a programas extramurales.

Salud que llega a los hogares

El fortalecimiento no se limita a la atención de urgencias. El hospital incorporó un mototaxi destinado al programa “Hospital en Casa”, estrategia que facilita la visita domiciliaria de profesionales de la salud a personas con movilidad reducida o con dificultades para desplazarse hasta el centro asistencial. Con ello, se busca mantener un enfoque de atención humanizada y cercana.

Asimismo, se asignó una motocicleta al equipo de vacunación con el propósito de ampliar la cobertura y optimizar la eficiencia en las jornadas de inmunización en sectores apartados, especialmente en la región del Magdalena Medio.

Compromiso institucional

El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó que la articulación entre el Gobierno Nacional y la administración local ha sido determinante para concretar esta inversión. “Nuestro hospital es una prioridad. Con este nuevo parque automotor estamos mejorando la capacidad de respuesta y llevando salud con mayor oportunidad a cada rincón del municipio y del Magdalena Medio”, señaló el mandatario.

Con esta renovación vehicular, el Hospital San Juan de Dios de Sonsón avanza en el fortalecimiento de su infraestructura operativa, consolidando una red de atención más eficiente, accesible y preparada para responder a las necesidades sanitarias de la población.