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    ¡Los pillaron con cocaína! Dos operadores de El Dorado tenían siete kilos escondidos en sus casilleros

    Las cámaras de seguridad fueron clave para detectar movimientos que llamaron la atención en El Dorado.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Los pillaron con cocaína! Dos operadores de El Dorado tenían siete kilos escondidos en sus casilleros
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Los pillaron con cocaína! Dos operadores de El Dorado tenían siete kilos escondidos en sus casilleros

    Resumen: Dos operadores logísticos fueron capturados en El Dorado con siete kilos de cocaína ocultos en sus casilleros. La Policía detectó sus movimientos mediante cámaras.

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    Dos operadores logísticos fueron capturados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá luego de que la Policía detectara movimientos sospechosos y encontrara siete kilos de cocaína ocultos en los casilleros que utilizaban los trabajadores.

    El procedimiento comenzó con la revisión de las cámaras de seguridad de la terminal. Según las autoridades, uno de los uniformados observó que los dos operadores tenían un comportamiento extraño mientras trasladaban una maleta por el área de carga, situación que generó la alerta.

    Los trabajadores fueron requeridos y, posteriormente, autorizaron un registro voluntario de sus casilleros. Durante la inspección, los uniformados encontraron un maletín que contenía cinco paquetes envueltos en vinipel. Al realizar las pruebas correspondientes, el contenido dio positivo para clorhidrato de cocaína.

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    El mayor Jhonatan Quintero, comandante encargado de la Estación de Policía del Aeropuerto Internacional El Dorado, explicó que la sustancia tenía un peso aproximado de siete kilogramos.

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    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los trabajadores presuntamente pretendían sacar la droga del país a través de un vuelo internacional.

    Tras confirmar el resultado de las pruebas, la Policía procedió con la captura de ambos operadores, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

    Este procedimiento se suma a las incautaciones realizadas durante 2026 en la terminal aérea. Según Quintero, la estación de Policía de El Dorado ha decomisado cerca de 290 kilogramos de cocaína en lo que va del año.

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