Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades investigan la desaparición de Yulitza Toloza tras una lipólisis en un centro estético de Bogotá.

Mujer entró a una lipo en Bogotá y desapareció: el caso que tiene en alerta a las autoridades

La desaparición de Yulitza, una mujer de 52 años, mantiene en alerta a las autoridades en Bogotá luego de que ingresara a un centro estético del barrio Venecia para practicarse una lipólisis láser y desde entonces no se conozca su paradero.

Según el relato de familiares, Yulitza ingresó en horas de la mañana del pasado miércoles al establecimiento comercial, donde sería sometida a un procedimiento estético ambulatorio. Sin embargo, horas después comenzó la preocupación al notar que la mujer presentaba un delicado estado de salud tras la intervención.

Yuri, amiga de la desaparecida, aseguró que la vio en malas condiciones físicas. “Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados y le faltaba mucho el aire”, relató a medios locales.

Debido a su estado, allegados decidieron pagar una habitación dentro del mismo inmueble para que permaneciera en recuperación y acompañada. No obstante, cuando regresaron en la noche con ropa y pertenencias personales, el personal del lugar les informó que Yulitza supuestamente había abandonado el sitio por voluntad propia hacia las 7:30 p.m.

Le puede interesar: Motociclista murió en la autopista Medellín-Bogotá y la vía colapsó por completo

La situación generó aún más dudas luego de que desde el celular de la mujer comenzaran a llegar mensajes confusos a través de WhatsApp. “Voy casa, tengo sueño”, decía uno de los textos enviados. Posteriormente, familiares recibieron versiones sobre un supuesto traslado a centros médicos como el hospital de Meissen, aunque en ninguno apareció registro de ingreso.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Ante la denuncia, unidades de la Policía, bomberos y organismos de control ingresaron al establecimiento para realizar inspecciones.

Durante el procedimiento fue encontrada otra mujer que aseguró estar encerrada bajo llave mientras se recuperaba de un procedimiento estético.

Actualmente, la Sijín y la Personería adelantan investigaciones para determinar qué ocurrió con Yulitza, verificar las condiciones en las que operaba el centro estético y establecer si contaba con permisos y personal autorizado para realizar este tipo de procedimientos.

Más noticias de Bogotá