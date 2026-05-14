Motociclista murió en la autopista Medellín-Bogotá y la vía colapsó por completo

Resumen: Un motociclista murió en un accidente en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Copacabana.
Un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este jueves 14 de mayo dejó como saldo la muerte de un motociclista en la autopista Medellín-Bogotá, generando cierres y fuertes afectaciones en la movilidad hacia el Oriente antioqueño.
El siniestro ocurrió a la altura del retorno 4, sector El Cabuyal, en jurisdicción del municipio de Copacabana, en el kilómetro 12+620 de la autopista Medellín-Bogotá.
De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, al parecer el motociclista, quien hasta el momento no ha sido identificado, habría perdido el control del vehículo y terminó cayendo sobre la vía. Sin embargo, los organismos de tránsito investigan si en el accidente estuvieron involucrados otros actores viales.
Tras la emergencia, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte llegaron al lugar para realizar la atención del caso y adelantar las labores judiciales correspondientes.
La concesión vial Devimed informó que, debido al siniestro, fue necesario realizar el cierre total de la calzada en sentido Medellín-El Santuario durante varios minutos, situación que provocó congestión vehicular y largas filas de automotores en este importante corredor vial.
Le puede interesar: ¿Qué le echaron? Alerta en Marinilla por extraña coloración en quebrada
A través de canales oficiales, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se desarrollaban las labores de atención y retiro del vehículo involucrado.
Hacia las 9:22 de la mañana, la concesión confirmó que el paso sobre la autopista Medellín-Bogotá fue restablecido y que el flujo vehicular volvió a operar con normalidad.
Más noticias de Copacabana
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios