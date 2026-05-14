Resumen: Un motociclista murió en un accidente en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Copacabana.

Motociclista murió en la autopista Medellín-Bogotá y la vía colapsó por completo

Un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este jueves 14 de mayo dejó como saldo la muerte de un motociclista en la autopista Medellín-Bogotá, generando cierres y fuertes afectaciones en la movilidad hacia el Oriente antioqueño.

El siniestro ocurrió a la altura del retorno 4, sector El Cabuyal, en jurisdicción del municipio de Copacabana, en el kilómetro 12+620 de la autopista Medellín-Bogotá.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, al parecer el motociclista, quien hasta el momento no ha sido identificado, habría perdido el control del vehículo y terminó cayendo sobre la vía. Sin embargo, los organismos de tránsito investigan si en el accidente estuvieron involucrados otros actores viales.

Tras la emergencia, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte llegaron al lugar para realizar la atención del caso y adelantar las labores judiciales correspondientes.

La concesión vial Devimed informó que, debido al siniestro, fue necesario realizar el cierre total de la calzada en sentido Medellín-El Santuario durante varios minutos, situación que provocó congestión vehicular y largas filas de automotores en este importante corredor vial.

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A través de canales oficiales, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se desarrollaban las labores de atención y retiro del vehículo involucrado.

Hacia las 9:22 de la mañana, la concesión confirmó que el paso sobre la autopista Medellín-Bogotá fue restablecido y que el flujo vehicular volvió a operar con normalidad.

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