Resumen: Una mujer desaparecida es buscada tras el choque de dos lanchas en el embalse de Tominé. La búsqueda fue suspendida por las bajas temperaturas.

¡Desapareció en el embalse! Buscan a mujer tras choque de dos lanchas en Cundinamarca

Una mujer desaparecida es buscada por organismos de socorro luego del choque de dos lanchas registrado el pasado 17 de agosto en el embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca. Una de las embarcaciones se hundió con cuatro personas a bordo y tres de ellas fueron rescatadas.

La mujer fue identificada como Sandi Astrid, de 59 años, y, según los reportes preliminares, sería familiar de los otros tres ocupantes de la lancha que terminó bajo el agua.

El accidente involucró dos embarcaciones pertenecientes al Club La Marina. Las circunstancias del choque son materia de investigación, aunque una de las hipótesis señala que una cuerda utilizada para deportes acuáticos, que estaba sujetada a una de las lanchas, se habría enredado con la otra embarcación y provocado el hundimiento.

Los cuatro ocupantes de la lancha llevaban chalecos salvavidas. Durante las primeras labores, los equipos de emergencia lograron sacar del agua a tres personas, quienes presentaban síntomas de hipotermia debido al tiempo que permanecieron en el embalse. Los bomberos les brindaron primeros auxilios y utilizaron mantas térmicas.

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Entre tanto, los conductores de ambas embarcaciones fueron trasladados al Hospital San Antonio de Guatavita para recibir valoración médica.

La búsqueda de la mujer desaparecida se mantuvo durante la tarde con participación de bomberos y equipos de buzos. Sin embargo, las bajas temperaturas del agua dificultaron las labores y llevaron a suspender el operativo durante la noche, debido al riesgo para los rescatistas.

Las autoridades tienen previsto retomar la búsqueda este martes 18 de agosto y gestionaron equipos de sonar para intentar localizar la embarcación hundida y precisar el área donde deberán trabajar los buzos.

La mujer desaparecida continúa siendo la prioridad del operativo, mientras avanzan las investigaciones para establecer qué provocó el choque.

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