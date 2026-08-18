¡Envuelto en una cobija rosada! Abandonan cuerpo embolsado en Bello

Resumen: El cuerpo estaba envuelto en una cobija de color rosado. Además, los victimarios le colocaron una bolsa de basura color negro

La ola de violencia y los macabros hallazgos continúan encendiendo las alarmas de las autoridades en el norte del Valle de Aburrá. A primera hora de la mañana de este martes 18 de agosto, habitantes del barrio Santa Rita, en el municipio de Bello, se toparon con una escabrosa escena en plena vía pública, lo que obligó a un despliegue inmediato de las unidades de criminalística.

El hecho se registró exactamente a las 06:18 a. m., en la intersección de la calle 21H con carrera 41D. Se conoció que fue la llamada de un ciudadano la que reportó la presencia de un bulto sospechoso con forma humana abandonado sobre el asfalto.

Los detalles de la inspección judicial

Atendiendo el llamado de la comunidad, una patrulla del cuadrante se desplazó rápidamente hasta la dirección indicada en Bello. Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de una persona, el cual había sido dejado a la intemperie bajo circunstancias que evidencian un acto de sevicia y ocultamiento.

Se conocieron detalles sobre las condiciones en las que fue encontrado el cadáver:

Ocultamiento: El cuerpo estaba envuelto en una cobija de color rosado. Además, los victimarios le colocaron una bolsa de basura color negro que le cubría completamente desde la cabeza hasta la cintura.

Vestimenta: Al momento del hallazgo, la víctima únicamente vestía ropa interior (un bóxer de color gris).

Víctima sin identificar

Por el momento, la identidad del hombre es un misterio para las autoridades ya que no portaba documentos ni pertenencias en el lugar de los hechos. Sin embargo, los peritos forenses calcularon que la víctima tendría una edad aproximada de entre 30 y 35 años.

El lugar fue acordonado por la Policía Nacional mientras agentes del CTI y la SIJIN adelantaban la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín, donde se establecerán las causas exactas de la muerte, el tipo de heridas que presenta y su plena identidad.

Asimismo, los investigadores ya se encuentran realizando un barrido de cámaras de seguridad en este sector del municipio de Bello, para identificar el vehículo o a las personas que abandonaron el cuerpo en esta zona durante la madrugada.