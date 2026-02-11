Resumen: En Medellín, una mujer de 73 años fue capturada por almacenar y dosificar más de dos kilos de cocaína en su vivienda del barrio Trinidad. Durante el allanamiento se incautaron la droga, una gramera, un celular y apuntes relevantes para la investigación. La mujer no aceptó los cargos, y las autoridades continúan las indagaciones para determinar posibles vínculos con redes de distribución de estupefacientes.

Mujer de 73 años capturada en Medellín por dosificar y almacenar cocaína en su propia casa

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rosalba Chávez, de 73 años, por su presunta responsabilidad en el almacenamiento de estupefacientes con fines de comercialización en su vivienda, ubicada en el barrio Trinidad, al suroccidente de Medellín. La medida fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación tras los hallazgos obtenidos en un operativo realizado el pasado 4 de febrero.

Durante el allanamiento, ejecutado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Chávez habría sido sorprendida mientras dosificaba sustancias estupefacientes. En el procedimiento fueron incautados 2.337 gramos de cocaína y sus derivados, empacados en distintas presentaciones; una gramera, un teléfono celular y una libreta con apuntes que podrían ser relevantes para el avance de la investigación.

La mujer no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, que incluyen tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Las autoridades informaron que la investigación continuará con el objetivo de esclarecer el alcance de la actividad delictiva y determinar si existen vínculos con otras redes de comercialización de drogas en Medellín. La Fiscalía señaló que operativos como este buscan afectar las cadenas de distribución de estupefacientes y reducir su circulación en los barrios de la ciudad.

El caso también pone de manifiesto la atención que las autoridades están prestando a las viviendas utilizadas como puntos de almacenamiento y expendio de drogas, en un esfuerzo por garantizar la seguridad y el orden en las comunidades locales.