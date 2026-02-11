Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un intento de fleteo en la carrera 51 de Medellín terminó en balacera y con una moto quemada. La comunidad golpeó a los dos delincuentes antes de ser capturados.

¡Balacera en Medellín! Intento de hurto terminó en ‘paloterapia’ y les quemaron la moto

En horas de la mañana de este miércoles 11 de febrero se registró un presunto intento de hurto que derivó en un intercambio de disparos en el sector Bolívar, entre La Alpujarra y Exposiciones.

El hecho, ocurrido en la calle 41 (Los Huesos), generó momentos de pánico entre transeúntes que buscaban resguardarse mientras se escuchaban varias detonaciones en una de las zonas más concurridas del centro de Medellín.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a un ciudadano con la aparente intención de hurtarlo. Sin embargo, la víctima, al parecer, respondió con un arma de fuego, lo que desencadenó un cruce de disparos en plena vía pública.

Ninguna persona resultó herida por impacto de bala. Tras los hechos, algunos ciudadanos reaccionaron y rodearon a los presuntos implicados para impedir su huida, en un episodio de justicia por mano propia que terminó en agresiones físicas contra los señalados.

Lea también: Tras dura batalla contra el cáncer, fallece James Van Der Beek, icónico protagonista de ‘Dawson’s Creek’

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En medio de la alteración del orden público, varias personas también incendiaron la motocicleta en la que se movilizaban los hombres.

El Cuerpo Oficial de Bomberos controló las llamas, mientras unidades de la Policía intervinieron para rescatar a los dos individuos, quienes presentaban lesiones producto de los golpes y fueron trasladados a un centro asistencial bajo custodia policial.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial adicional sobre el caso.

Más noticias de Medellín