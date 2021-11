En medio de la desesperación una mujer destroza un carro pensando que era el de su ex pareja. El verdadero dueño y afectado no entiende ¿qué pasó?

Un hombre que había dejado su carro parqueado en una calle de Washington, Estados Unidos, quedó impresionado y sin saber qué ocurría luego de encontrarlo completamente dañado tras la confusión de una desesperada mujer que lo dañó pensando que el vehículo era el de su infiel expareja.

La mujer sin medir las consecuencias de sus actos, actuando bajo su dolor por el engaño, golpeó el carro en varias oportunidades, dañó los espejos y con un aerosol escribió: “Mike es un infiel”.

Cuando el verdadero propietario del carro llegó y vio las condiciones en las que estaba, se alteró: “Cuando vi cómo estaba mi camioneta, grité”. Su mayor sorpresa fue que no conocía a ningún Mike.

El veterano tras la situación manifestó que «Me sorprende que nadie en el vecindario me escuchara porque realmente grité fuerte. No me esperaba esto», dijo, en medio de su impotencia, el afectado. Incluso, le envió un mensaje a Mike: «No sé quien eres, no sé dónde estás, pero deberías empezar a cambiar tu manera de actuar».

