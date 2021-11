“’Macta’ llega”, mujer fue a una boda y destruyó todo al descubrir que era su novio el que se iba a casar con otra

En Tik Tok se ha viralizado un video en el que se ve a una mujer enojadísima destruyendo la decoración de un matrimonio.

Según cibernautas, la mujer llegó al lugar y enfureció al comprobar que quien se iba a casar era, al parecer, su novio.

En la grabación se observa a una mujer que destruye las sillas, mesas, flores y antes de terminar el video, aparece con el pastel en la mano que sin dudar le lanza al que era el novio en la cara. Al ver a la enfurecida mujer, los invitados y hasta la novia huyeron, nadie intentó detenerla.

Además de viralizar el video, los cibernautas no dejaron de hablar de un pequeño detalle que no pudo ser ignorado, “el camarógrafo no se perdió”, “el camarógrafo al pie del cañón como los músicos del Titanic”; fueron algunos de los comentarios.

Vea a continuación el video de la mujer que circula en Tik Tok

