Cayó en Medellín mujer con notificación roja: era buscada por estafas millonarias en República Dominicana

Una mujer extranjera con notificación roja de Interpol fue detenida en Medellín durante un operativo conjunto entre la Alcaldía, Migración Colombia e Interpol.

La capturada, de nacionalidad venezolana, era requerida por las autoridades judiciales de República Dominicana por delitos de lavado de activos, bancarrota, estafa, delitos tecnológicos y asociación ilícita.

La intervención se llevó a cabo en el barrio Belén, comuna 16, donde fue plenamente identificada antes de ser detenida.

De acuerdo con la información de los organismos internacionales, la mujer hacía parte de una sofisticada estructura criminal que operaba bajo fachada inmobiliaria entre 2022 y 2024. A través de empresas con apariencia legal, ofertaban proyectos habitacionales inexistentes a ciudadanos dominicanos y extranjeros, captando millonarias sumas en dólares y pesos dominicanos antes de desaparecer.

Para ejecutar estas estafas, la red utilizaba plataformas digitales, páginas web, métodos de marketing electrónico y transferencias internacionales, lo que incrementó su alcance y permitió afectar a numerosas víctimas.

La extraditable estaría vinculada a operaciones de blanqueo de capitales derivados de estas estafas, utilizando empresas de papel y cuentas en distintos países para ocultar el origen ilícito del dinero.

La información recopilada por Interpol señala que la estructura criminal logró mover fuertes sumas a través de circuitos financieros externos.

Tras su detención, la ciudadana venezolana quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que ahora deberá esperar la documentación oficial enviada por canales diplomáticos desde República Dominicana para formalizar la orden de captura con fines de extradición.

Las autoridades resaltaron que este tipo de operaciones demuestran la importancia de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales transnacionales que operan desde y hacia distintos países de la región.

