    Operativo sorpresa tras entierro de alias 'Chom': Policía inmoviliza ocho motos ligadas a hurtos

    Publicado por: Minuto30

    Fotos sacadas de redes sociales.
    Operativo sorpresa tras entierro de alias 'Chom': Policía inmoviliza ocho motos ligadas a hurtos

    Un operativo de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín sorprendió a los asistentes al funeral de Jefferson, alias ‘Chom’, más conocido como el ‘fletero de fleteros.

    En la intervención fueron motos inmovilizadas que, según el sistema de cámaras LPR, estarían vinculadas a varios casos de hurto registrados en los últimos meses.

    El procedimiento se desarrolló en los alrededores del barrio Villa Hermosa, justo después de la misa exequial. Allí, las autoridades utilizaron un camión para interceptar cada uno de los vehículos previamente identificados. Una a una, las motocicletas fueron trasladadas mientras avanzan las investigaciones. Las motos inmovilizadas presentaban irregularidades en placas, chasis o documentación.

    El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, se refirió al operativo a través de sus redes sociales: “¡Cuánta cultura de ilegalidad! Hasta allá llegamos, a la salida del entierro, con Policía y Tránsito. Varias placas ingresadas al sistema LPR, individualizamos a algunos e inmovilizamos motos con reportes de haber participado en hurtos”, afirmó.

    El procedimiento ocurrió después de varios homenajes realizados por allegados de alias ‘Chom’, incluyendo caravanas, presencia de músicos y uso de pólvora durante dos días en barrios del nororiente como Villa Guadalupe y Manrique.

    Alias ‘Chom’ falleció una semana después de resultar herido en un enfrentamiento con la Policía en el barrio Prado, centro de Medellín, en medio del hurto a una motocicleta. Su presunto cómplice también resultó lesionado y permanece bajo custodia.

    La Fiscalía y la Policía continúan verificando si las motos recuperadas están relacionadas con organizaciones dedicadas al hurto en la ciudad.

