Resumen: Una mujer fue capturada en Medellín por el presunto delito de maltrato animal, tras lanzar un perro desde un cuarto piso y causarle la muerte.

¡Terrible! Capturan a mujer señalada de lanzar un perro desde un cuarto piso y matarlo en Medellín

Una mujer fue capturada en Medellín por el presunto delito de maltrato animal, luego de que, según las autoridades, lanzara un perro desde un cuarto piso de una unidad residencial en el corregimiento San Antonio de Prado, causándole la muerte en medio de una riña familiar.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional en articulación con la Alcaldía de Medellín, después de que la línea de emergencias 123 recibiera un reporte sobre una confrontación entre una madre y su hija.

Al llegar al lugar, los uniformados verificaron que, presuntamente, durante la discusión la mujer arrojó al vacío el perro de su madre desde un cuarto piso.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, durante el mismo incidente la capturada también habría lanzado desde la edificación a un gato de su propiedad.

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El animal fue auxiliado por residentes de la unidad residencial, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro veterinario, donde permanece bajo atención médica.

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La rápida reacción de los uniformados permitió controlar la situación y realizar la captura en flagrancia de la presunta responsable. Posteriormente, la dueña del perro interpuso la denuncia correspondiente para dar inicio al proceso judicial.

La mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de maltrato animal, en aplicación de la Ley Ángel, normativa que endurece las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad contra los animales.

Las autoridades informaron que la investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias de lo ocurrido y realizar seguimiento al estado de salud del gato rescatado. Asimismo, reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de maltrato animal a través de las líneas oficiales de atención.

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