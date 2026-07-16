¡Cayeron al aterrizar! Capturan a tres colombianos apenas llegaron desde Panamá

Resumen: Tres capturados Panamá fueron detenidos al llegar al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Las autoridades los requerían por delitos como tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas.

Tres ciudadanos colombianos fueron capturados al arribar al aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de que las autoridades detectaran que tenían requerimientos judiciales vigentes.

El operativo, enmarcado en los controles migratorios adelantados por Migración Colombia, permitió ubicar a los requeridos por la justicia, quienes llegaron en vuelos procedentes de ese país.

El procedimiento se desarrolló durante la inspección de un vuelo con personas deportadas y otro vuelo comercial. En el primer caso, las autoridades identificaron a un hombre que ingresó al país en condición de deportado y que era requerido mediante una Circular Azul de Interpol por el delito de tráfico de migrantes. Además, al verificar sus antecedentes, se confirmó que tenía una orden de captura vigente en Cartagena.

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En el mismo operativo fue detenido otro ciudadano colombiano, requerido por la justicia por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

La tercera captura ocurrió en un vuelo comercial procedente de Panamá. Se trató de una mujer que tenía una orden de captura emitida por el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín por el delito de estafa agravada.

Tras confirmar los requerimientos judiciales, los tres capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procesos judiciales correspondientes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el resultado del operativo y aseguró que la ciudad seguirá trabajando junto con Migración Colombia para enfrentar la criminalidad transnacional.

“En Medellín no hay refugio para quienes le hacen daño a la gente. Seguimos trabajando de la mano con Migración Colombia y las autoridades para que la justicia actúe”, expresó.

Según Migración Colombia, desde agosto de 2022 han sido dejadas a disposición de las autoridades 3.665 personas requeridas por la justicia durante controles migratorios, de las cuales más de 230 fueron detectadas en la Regional Antioquia-Chocó.

🚨 ¡Golpe a la criminalidad transnacional! Tres colombianos con requerimientos judiciales vigentes fueron capturados por tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas. Al llegar desde Panamá al José Maria Córdova. En Medellín no hay refugio para quienes le… pic.twitter.com/tpC4IOGUkq — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 16, 2026



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