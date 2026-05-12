Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Tragedia en Yalí: mujer fue asesinada y sus dos hijos quedaron graves tras brutal ataque

    Autoridades investigan un presunto feminicidio en Yalí, Antioquia, donde una mujer fue asesinada.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia en Yalí: mujer fue asesinada y sus dos hijos quedaron graves tras brutal ataque
    Foto: Archivo.
    Tragedia en Yalí: mujer fue asesinada y sus dos hijos quedaron graves tras brutal ataque

    Resumen: Autoridades investigan un presunto feminicidio en Yalí, Antioquia, donde una mujer fue asesinada y sus dos hijos menores resultaron gravemente heridos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La comunidad del municipio de Yalí, en Antioquia, permanece conmocionada por un caso de violencia intrafamiliar que es investigado como un presunto feminicidio ocurrido en la vereda Montebello.

    En el hecho, una mujer perdió la vida y sus dos hijos menores de edad resultaron gravemente heridos tras un ataque con arma cortopunzante dentro de una vivienda rural.

    La víctima fue identificada como Luz Edilma, de 35 años, quien fue encontrada sin signos vitales por las autoridades.

    De acuerdo con los reportes preliminares, al parecer, la mujer presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el cuello y el pecho.

    En medio del mismo ataque también resultaron lesionados sus hijos, un niño de tres años y una adolescente de 13. Los dos menores fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial del municipio, donde continúan con pronóstico reservado.

    Lea también: Con Sergio Ramos a la cabeza: Sevilla cambia de dueños, incluso si desciende

    Las primeras versiones recopiladas por investigadores y uniformados que atendieron el caso señalan como principal sospechoso a la pareja sentimental de la mujer y padre de los menores.

    El hombre habría escapado del lugar después de la agresión y actualmente es buscado por las autoridades. El caso, que es investigado como un presunto feminicidio, ha generado rechazo e indignación entre los habitantes de Yalí.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.