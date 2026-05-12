Tragedia en Yalí: mujer fue asesinada y sus dos hijos quedaron graves tras brutal ataque

Resumen: Autoridades investigan un presunto feminicidio en Yalí, Antioquia, donde una mujer fue asesinada y sus dos hijos menores resultaron gravemente heridos.

La comunidad del municipio de Yalí, en Antioquia, permanece conmocionada por un caso de violencia intrafamiliar que es investigado como un presunto feminicidio ocurrido en la vereda Montebello.

En el hecho, una mujer perdió la vida y sus dos hijos menores de edad resultaron gravemente heridos tras un ataque con arma cortopunzante dentro de una vivienda rural.

La víctima fue identificada como Luz Edilma, de 35 años, quien fue encontrada sin signos vitales por las autoridades.

De acuerdo con los reportes preliminares, al parecer, la mujer presentaba múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el cuello y el pecho.

En medio del mismo ataque también resultaron lesionados sus hijos, un niño de tres años y una adolescente de 13. Los dos menores fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial del municipio, donde continúan con pronóstico reservado.

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Las primeras versiones recopiladas por investigadores y uniformados que atendieron el caso señalan como principal sospechoso a la pareja sentimental de la mujer y padre de los menores.

El hombre habría escapado del lugar después de la agresión y actualmente es buscado por las autoridades. El caso, que es investigado como un presunto feminicidio, ha generado rechazo e indignación entre los habitantes de Yalí.

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