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    Así avanzan las labores de búsqueda de los ocupantes del Cessna accidentado en el cerro Tatamá

    Los rescatistas de la Fuerza Aérea Colombiana permanecen en el área adelantando las labores de búsqueda y rescate en el cerro Tatamá

    Publicado por: SoloDuque

    Así avanzan las labores de búsqueda de los ocupantes del Cessna accidentado en el cerro Tatamá

    Resumen: Los rescatistas de la Fuerza Aérea Colombiana permanecen en el área adelantando las labores de búsqueda y rescate

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    En continuidad con la operación de búsqueda y rescate de la aeronave Cessna T-206, de matrícula HK4985G, la Fuerza Aérea Colombiana mantiene desplegadas sus capacidades en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, para avanzar en las labores de búsqueda en el área donde fueron localizados indicios asociados a la aeronave, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá.

    busqueda ocupantes cessna

    Debido a la complejidad de la zona, caracterizada por un terreno agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 9.200 pies de altura, se realizó la inserción de un equipo de Recuperación de Personal especializado en búsqueda y rescate, con el propósito de verificar el área y continuar con la localización de los ocupantes de la aeronave.

    A estas condiciones se suman las dificultades meteorológicas que se presentan en el sector, las cuales representan un desafío para el desarrollo de las maniobras aéreas y la continuidad de la operación.

    Los rescatistas de la Fuerza Aérea Colombiana permanecen en el área adelantando las labores de búsqueda y rescate, mientras las capacidades institucionales continúan dispuestas para avanzar en la misión.

    Lea también: El precedente del Guaviare: la esperanza de hallar con vida a los ocupantes de la avioneta en Chocó

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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