Resumen: Los rescatistas de la Fuerza Aérea Colombiana permanecen en el área adelantando las labores de búsqueda y rescate

Así avanzan las labores de búsqueda de los ocupantes del Cessna accidentado en el cerro Tatamá

En continuidad con la operación de búsqueda y rescate de la aeronave Cessna T-206, de matrícula HK4985G, la Fuerza Aérea Colombiana mantiene desplegadas sus capacidades en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, para avanzar en las labores de búsqueda en el área donde fueron localizados indicios asociados a la aeronave, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá.

Debido a la complejidad de la zona, caracterizada por un terreno agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 9.200 pies de altura, se realizó la inserción de un equipo de Recuperación de Personal especializado en búsqueda y rescate, con el propósito de verificar el área y continuar con la localización de los ocupantes de la aeronave.

A estas condiciones se suman las dificultades meteorológicas que se presentan en el sector, las cuales representan un desafío para el desarrollo de las maniobras aéreas y la continuidad de la operación.

Los rescatistas de la Fuerza Aérea Colombiana permanecen en el área adelantando las labores de búsqueda y rescate, mientras las capacidades institucionales continúan dispuestas para avanzar en la misión.

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