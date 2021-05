Una mujer de 28 años se hizo pasar por estudiante para ingresar a una escuela secundaria en Hialeah, Florida -EE.UU.- para tratar de promocionar su página de Instagram, de acuerdo con la Policía.

La mujer identificada como Nicole Francisquini, habría ingresado a la institución vestida y haciéndose pasar como una alumna más. Las autoridades dieron a conocer que la mujer se acercó a varios estudiantes y les dio panfletos con su nombre de Instagram y les pidió que la siguieran.

Luego de que los profesores se percataran de la presencia de Nicole, iniciaron la búsqueda por todo la institución pero la mujer alcanzó a escapar. Los hechos sucedieron el lunes pasado, y según el informe de la policía de Florida, Nicole fue identificada gracias a su cuenta de Instagram y detenida ese mismo día en su casa de Miami Beach.

La mujer fue ingresada en la cárcel de Miami-Dade, donde permaneció detenida con una fianza de $ 2,000 dólares.

Woman trespasses Miami high school and poses as student to gain Instagram followers.

Footage showed that 28-year-old Audrey Nicole Francisquini not only dressed up like a student on purpose, but as she was preventing the students from entering the classroom… pic.twitter.com/E4SGv70ZmX

— Everything DC MD & VA (@TheDMVDailyy) May 12, 2021