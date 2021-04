Como Alexa Benavides, fue identificada la joven que denunció a través de las redes sociales la agresión de la que fue víctima por parte de otra mujer, solo porque le pidió que dejara de fumar dentro de una discoteca, ubicada en la ciudad de Bucaramanga.

“Esta mujer me agredió porque le pedí a los de seguridad que retiraran ese grupo de personas, ya que en reiteradas ocasiones les pedí que dejaran de fumar dentro de la discoteca, es prohibido y a muchos clientes les estaba molestando, a lo cual hicieron caso omiso y fueron muy groseras”, denunció.

En videos de cámaras de seguridad publicados por la víctima, se evidencia como la presunta agresora sale corriendo, al parecer, luego de cometer el brutal ataque.

“Esta mujer de short negro salió en desquite y me agredió, aprovechando que me encontraba de espalda hablando con un cliente y al ver lo que me hizo se escapó”, indicó.

Así denunció la víctima la agresión por parte de la mujer:

