Más de 20 muertos dejan inundaciones en Tennessee, Estados Unidos

Los equipos de emergencia y rescate siguen trabajando para hallar a las decenas de desaparecidos que dejan inundaciones en Tennessee, Estados Unidos.

Al menos 21 personas murieron, según informaron las autoridades del condado de Humphreys, en Tennessee. De acuerdo el reporte del clima, el pasado sábado cayeron más de 43 centímetros de lluvia.

En redes sociales han dejado ver las devastadoras inundaciones que causaron daños y grandes pérdidas en el estado. Los servicios de emergencia estatales están ya en el lugar levantando refugios temporales para las personas afectadas.

At least 22 are dead and dozens are missing following record-breaking floods in Tennessee this past weekend pic.twitter.com/DlgM69ZGHp

"If a person does not believe in miracles, come talk to me."

Buddy McNabb is 90 years old and has lived in Waverly, Tennessee his entire life. His story of survival is one we'll never forget. pic.twitter.com/JHfRkrMg2D

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 23, 2021